В «Монако» отреагировали на новость о кончине бывшего игрока клуба Курбиса

Пресс-служба «Монако» отреагировала на новость о кончине своего бывшего футболиста Роллана Курбиса, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X. Будучи тренером, Курбис работал в «Алании».

«С глубокой скорбью «Монако» узнал о кончине бывшего игрока клуба Роллана Курбиса, двухкратного чемпиона Франции, обладателя Кубка страны (155 матчей в красно-белых цветах) и великого голоса французского футбола. Клуб выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким», — сказано в сообщении пресс-службы «Монако».

Курбис работал в «Алании» в 2004 году. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав восемь побед. Роллан также тренировал «Марсель», «Бордо», «Тулузу», «Аль-Вахду», «Монпелье», «Аяччо» и некоторые другие клубы.