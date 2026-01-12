Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Монако» отреагировали на новость о кончине бывшего игрока клуба Курбиса

В «Монако» отреагировали на новость о кончине бывшего игрока клуба Курбиса
Комментарии

Пресс-служба «Монако» отреагировала на новость о кончине своего бывшего футболиста Роллана Курбиса, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X. Будучи тренером, Курбис работал в «Алании».

«С глубокой скорбью «Монако» узнал о кончине бывшего игрока клуба Роллана Курбиса, двухкратного чемпиона Франции, обладателя Кубка страны (155 матчей в красно-белых цветах) и великого голоса французского футбола. Клуб выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким», — сказано в сообщении пресс-службы «Монако».

Курбис работал в «Алании» в 2004 году. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав восемь побед. Роллан также тренировал «Марсель», «Бордо», «Тулузу», «Аль-Вахду», «Монпелье», «Аяччо» и некоторые другие клубы.

Материалы по теме
Умер бывший главный тренер «Алании» Роллан Курбис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android