Лусиано Гонду: уверен, стиль игры ЦСКА отлично мне подходит

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал, что комфортно себя чувствует в центре атаки, а также выразил уверенность в том, что ему подходит стиль игры армейцев. О переходе Лусиано ЦСКА объявил накануне, 11 января. Ранее игрок выступал за «Зенит».

— Насколько понимаю, Фабио Челестини планирует использовать вас в ЦСКА как центрального нападающего, «наконечника» атак. Есть ощущение, что именно эта роль идеально вам подходит. Можно ли сказать, что вам больше всего нравится играть на этой позиции?
— Да, это правда. И я уверен, что стиль игры ЦСКА отлично мне подходит. Команда играет быстро, партнёры регулярно снабжают нападающих мячом, а в такой ситуации форварду проще себя проявить. И вы правы, я действительно наиболее комфортно чувствую себя в центре нападения. Приходилось играть на других позициях, но именно роль центрфорварда мне нравится больше всех остальных, — приводит слова Гонду Bobsoccer.

В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

