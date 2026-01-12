Скидки
Сесар Навас: в Испании мало кто знает, что Карседо — новый тренер «Спартака»

Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас высказался о новом главном тренере «Спартака» Хуане Карседо.

«В испанских СМИ в мало новостей о российском футболе. Мало кто в Испании знает, что Хуан — новый тренер «Спартака». Для меня это имеет большое значение, но испанские СМИ последние годы не обращают внимания на российский футбол. Мы знаем, как политически устроен мир на современном уровне.

«Спартак» — очень большой клуб в России. То, что Карседо будет тренером такого клуба, как «Спартак», должно быть отличной новостью здесь, в Испании», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
