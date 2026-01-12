Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротенберг поздравил «Локомотив» с 90-летним юбилеем

Ротенберг поздравил «Локомотив» с 90-летним юбилеем
Комментарии

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг поздравил спортивное общество железнодорожников с юбилеем — сегодня, 12 января, ему исполняется 90 лет.

«Хочу поздравить наше прославленное российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» с 90-летием!

Этот путь проложен победами и высокими достижениями. Спортивное общество «Локомотив» умело объединило физкультуру и профессиональный спорт. Навсегда останутся в нашей памяти сотни медалей, завоёванных железнодорожниками на международной арене — Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Мы гордимся взаимосвязью спорта высших достижений и инициатив, связанных с различными соревнованиями.

«Локомотив» многогранен, тем и интересен российскому спортивному сообществу, потому что мы — одна семья. Желаю нашему спортивному обществу долголетия и процветания. С днём рождения, «Локомотив»! Только «Локо» — только победа!» — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Материалы по теме
В «Локомотиве» сделали заявление по ситуации с Дмитрием Бариновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android