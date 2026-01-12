Ротенберг поздравил «Локомотив» с 90-летним юбилеем

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг поздравил спортивное общество железнодорожников с юбилеем — сегодня, 12 января, ему исполняется 90 лет.

«Хочу поздравить наше прославленное российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» с 90-летием!

Этот путь проложен победами и высокими достижениями. Спортивное общество «Локомотив» умело объединило физкультуру и профессиональный спорт. Навсегда останутся в нашей памяти сотни медалей, завоёванных железнодорожниками на международной арене — Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Мы гордимся взаимосвязью спорта высших достижений и инициатив, связанных с различными соревнованиями.

«Локомотив» многогранен, тем и интересен российскому спортивному сообществу, потому что мы — одна семья. Желаю нашему спортивному обществу долголетия и процветания. С днём рождения, «Локомотив»! Только «Локо» — только победа!» — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».