Главная Футбол Новости

«13 матчей — 13 побед». Кисляк рассказал об идеальной весне для ЦСКА

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о предстоящей весенней части сезона для армейской команды. ЦСКА ушёл на зимний перерыв на четвёртом месте в Мир РПЛ.

— Какой из весенних матчей ждёте с особым нетерпением?
— Жалко, что со «Спартаком» уже сыграли два раза за месяц. Все игры жду, все они будут не менее интересными. У нас много выездных матчей, с той же «Балтикой», «Ахматом», игры с конкурентами. В каждой игре будет битва, можно потерять очки.

— По силам ЦСКА пройти отрезок без потерь?
— Время покажет. Будем стараться, что удастся.

— Идеальная весна?
— 13 матчей — 13 побед плюс победы в Кубке России.

— Вам ещё нужно ждать осечек конкурентов.
— Они в любом случае будут. Уверен, если мы сами выиграем 13 матчей, то 100% будет хороший результат, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

