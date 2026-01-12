Скидки
Дидье Дешам отреагировал на новость о смерти экс-тренера «Алании» Роллана Курбиса

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам отреагировал на новость о смерти бывшего тренера «Алании», «Марселя» и «Бордо» Роллана Курбиса.

«С кончиной Роллана Курбиса французский футбол потерял привлекательную, тёплую личность с напористым характером. Прекрасный знаток футбола и его тайн, но также и игры. Роллан возглавлял лучшие французские клубы, я имею в виду в частности «Бордо», «Марсель», «Ланс» и «Монпелье». Он был настоящим энтузиастом. Его семье и близким я выражаю свои искренние соболезнования», — приводит слова Дешама Footmercato.

Курбис работал в «Алании» в 2004 году. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав восемь побед.

