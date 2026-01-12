«Ожидания были большие». Ильзат Ахметов — о переходе в «Зенит» из «Краснодара»

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», высказался о переходе в петербургский клуб из «Краснодара».

— Вспомни своё состояние, когда уходил из «Зенита». Отчаяние из-за игрового времени или скорее злость и желание доказывать?

— Наоборот, просто хотелось играть. Давно стабильно не выходил на поле — обрести свою игровую форму, получать практику.

— На данную минуту как оценишь своё решение перейти в «Зенит»?

— Ни о чём не жалею. Конечно, ожидания были большие, но не всё происходит так, как мы предполагаем, желаем. Значит, так и должно быть. Всем благодарен, это опыт, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Арендное соглашение Ахметова с «Крыльями» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.