Батраков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «ПСЖ». Ранее инсайдер Экрем Конур на своей странице в социальной сети X сообщал, что «ПСЖ», «Барселона», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту» следят за Батраковым.

«Новостей у меня никаких нет. Это всё неправда. Я сконцентрирован на подготовке с «Локомотивом» ко второй части сезона», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами.