Лусиано Гонду: хочу быть в лидерах бомбардирской гонки

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду признался, что хотел бы попасть в лидеры бомбардирской гонки этого сезона Мир РПЛ. О переходе Лусиано ЦСКА объявил накануне, 11 января. Ранее игрок выступал за «Зенит». В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

— Есть ли у вас цель на весеннюю часть сезона по возможному количеству забитых мячей?

— Хочу, чтобы этих голов было как можно больше. Не вижу смысла загадывать конкретную цифру, хочу просто играть, забивать и быть в лидерах бомбардирской гонки. Главная задача в том, чтобы мои голы помогали ЦСКА побеждать.

Я люблю забивать и надеюсь, что буду радовать наших болельщиков, — приводит слова Гонду Bobsoccer.