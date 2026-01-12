Болельщик умер на стадионе во время матча Кубка Англии, клуб сделал заявление

Болельщик умер во время матча третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором «Норвич» разгромил «Уолсолл» (5:1) из четвёртой по силе лиги страны. Команды играли на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норвиче (Англия). Об инциденте сообщила пресс-служба «Норвича». Зрителю была оказана медицинская помощь, но спасти его жизнь не удалось.

«Семья болельщика проинформирована, клуб окажет ей поддержку в это тяжёлое время. Клуб искренне благодарит медицинский персонал, службу безопасности и находившихся рядом болельщиков за их усилия по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении пресс-службы «Норвича».