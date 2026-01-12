Болельщик умер на стадионе во время матча Кубка Англии, клуб сделал заявление
Болельщик умер во время матча третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором «Норвич» разгромил «Уолсолл» (5:1) из четвёртой по силе лиги страны. Команды играли на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норвиче (Англия). Об инциденте сообщила пресс-служба «Норвича». Зрителю была оказана медицинская помощь, но спасти его жизнь не удалось.
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
5 : 1
Уолсолл
Уолсолл
1:0 Юрасек – 15' 2:0 Макама – 24' 3:0 Макама – 48' 4:0 Макама – 55' 4:1 Clarke – 67' 5:1 Спрингетт – 90+2'
«Семья болельщика проинформирована, клуб окажет ей поддержку в это тяжёлое время. Клуб искренне благодарит медицинский персонал, службу безопасности и находившихся рядом болельщиков за их усилия по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении пресс-службы «Норвича».
