Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема станет амбассадором «Реала» после завершения карьеры — журналист Пикон

Карим Бензема станет амбассадором «Реала» после завершения карьеры — журналист Пикон
Комментарии

Нападающий Карим Бензема станет амбассадором мадридского «Реала» после завершения карьеры. Об этом сообщил журналист Хорхе Пикон в соцсети Х, отметив, что бывший форвард мадридского клуба согласился на предложение стать представителем команды. Бензема выступал за «Реал» с 2009 по 2023 год и за это время завоевал 25 трофеев, среди которых пять побед в Лиге чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

На данный момент 38-летний форвард играет за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил нападающему новое соглашение, действующее до лета 2028 года. Бензема присоединился к новой команде в статусе свободного агента в июле 2023 года после окончания контракта с «Реалом», за который выступал с 2009 года.

Материалы по теме
Карим Бензема высказался о матче «Реала» и «Барселоны» в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android