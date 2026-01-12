Карим Бензема станет амбассадором «Реала» после завершения карьеры — журналист Пикон

Нападающий Карим Бензема станет амбассадором мадридского «Реала» после завершения карьеры. Об этом сообщил журналист Хорхе Пикон в соцсети Х, отметив, что бывший форвард мадридского клуба согласился на предложение стать представителем команды. Бензема выступал за «Реал» с 2009 по 2023 год и за это время завоевал 25 трофеев, среди которых пять побед в Лиге чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

На данный момент 38-летний форвард играет за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил нападающему новое соглашение, действующее до лета 2028 года. Бензема присоединился к новой команде в статусе свободного агента в июле 2023 года после окончания контракта с «Реалом», за который выступал с 2009 года.