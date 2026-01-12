Актёр Баринов: у Дмитрия Баринова обида на «Локомотив», а я всегда буду на стороне игрока

Актёр театра и кино Валерий Баринов высказался о возможном уходе из «Локомотива» капитана команды Дмитрия Баринова. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает летом текущего года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Это промашки руководства. Я всегда буду стоять на стороне футболиста. Понимаю, что есть агенты, которые могут потребовать невероятные запросы. Но момент с Бариновым был раньше. С ним долго не продлевали контракт. Баринов необходим «Локомотиву». Команде не хватает пастухов — должны быть взрослые игроки. Сожалею, что ушёл Миранчук. Такие футболисты нужны! Дмитрий с начала своей карьеры был в клубе. Он добросовестно работал. Надеюсь, если он останется до конца контракта, будет так же добросовестно играть. Я верю в это.

У Баринова была обида. Он говорил мне: «Валерий Александрович, меня обидели». Но это было до всего этого. Я надеялся на приход Ротенберга, однако видно, всё далеко зашло. Я на стороне футболистов, потому что они как дети. После ухода из футбола им надо будет воспринимать мир. Со школьной скамьи они живут в одном и том же ритме. Меняется статус, но в жизни они остаются теми же. Мне очень жаль, что такая ситуация произошла с Димой Бариновым. Буду болеть за «Локомотив», а мои симпатии к Диме останутся», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.