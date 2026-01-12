Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на взлом аккаунта Бруну Фернандеша в соцсети

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на взлом аккаунта Бруну Фернандеша в соцсети
Комментарии

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на взлом аккаунта полузащитника команды Бруну Фернандеша в социальной сети Х.

«Аккаунт Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан. Болельщикам не следует реагировать на какие-либо публикации или личные сообщения с этого аккаунта», — приводит слова представителей клуба The Sun.

В ответ на заявление клуба, предположительно, хакерами был выложен пост: «Ни за что, я всем расскажу».

Ранее сообщалось, что неизвестные получили доступ к аккаунту Фернандеша в соцсети X и выложили серию провокационных постов.

На данный момент неизвестно, находится ли аккаунт под контролем португальского футболиста или нет.

Материалы по теме
Фото
Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в соцсети, выложив «инсайд» о Роналду и оскорбив «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android