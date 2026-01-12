В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на взлом аккаунта Бруну Фернандеша в соцсети

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на взлом аккаунта полузащитника команды Бруну Фернандеша в социальной сети Х.

«Аккаунт Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан. Болельщикам не следует реагировать на какие-либо публикации или личные сообщения с этого аккаунта», — приводит слова представителей клуба The Sun.

В ответ на заявление клуба, предположительно, хакерами был выложен пост: «Ни за что, я всем расскажу».

Ранее сообщалось, что неизвестные получили доступ к аккаунту Фернандеша в соцсети X и выложили серию провокационных постов.

На данный момент неизвестно, находится ли аккаунт под контролем португальского футболиста или нет.