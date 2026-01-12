Ахметов: Чалов в Греции тоже хотел большего, он может играть в европейском топ-клубе

Ильзат Ахметов, экс-партнёр нападающего Фёдора Чалова по московскому ЦСКА, высказался о результатах форварда в клубе ПАОК. Россиянин выступает за греческую команду с августа 2024 года.

— Общаетесь с Фёдором Чаловым?

— Когда видимся, поговорим. Слежу за его карьерой. Думаю, он тоже хотел и ожидал большего. В любом случае это опыт, он будет только сильнее. Фёдор — сильный игрок, возможно, впереди его ждёт что-то лучшее.

— Когда он уезжал в Грецию, многие его критиковали.

— Он может играть в российском топ-клубе, в ЦСКА, а в Европе нужен свой тренер, команда, то, что тебе даст уверенность. Всё намного глубже. Думаю, он может играть в европейском топ-клубе. Просто он такой человек, что ему нужно обрести собственную уверенность и почувствовать доверие, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.