Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев: я с большим уважением отношусь к «Зениту»

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о команде и обратился к болельщикам после перехода из ЦСКА.

«Этот переход — важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к «Зениту», хочу прогрессировать и приносить пользу команде. Так как это только начало нашего совместного пути, надеюсь на вашу поддержку и отличную атмосферу на стадионах. До встречи», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

В воскресенье, 11 января, было официально объявлено, что защитник сборной России Игорь Дивеев перешёл из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста две встречи в Кубке России и одна игра в Суперкубке, в которых он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Комментарии
