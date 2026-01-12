Лапорта: «Барселона» завоевала Суперкубок Испании благодаря игрокам и тренерскому штабу
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал успех команды в финале Суперкубка Испании.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
«Мы уже завоевали свой первый титул, Суперкубок, блестяще выигранный благодаря таланту наших игроков, Ханси Флика и тренерского штаба, Деку и спортивного комитета, а также при поддержке всех членов и болельщиков «Барселоны», лучшего клуба в мире!» — сообщил Лапорта в соцсети Х.
Вчера, 11 января, «Барселона» одержала победу в Суперкубке Испании, одолев мадридский «Реал» со счётом 3:2. В этом матче полузащитник каталонцев Рафинья стал автором дубля.
Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал» выигрывал этот турнир 13 раз.
