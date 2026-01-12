Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: «Барселона» завоевала Суперкубок Испании благодаря игрокам и тренерскому штабу

Лапорта: «Барселона» завоевала Суперкубок Испании благодаря игрокам и тренерскому штабу
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал успех команды в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Мы уже завоевали свой первый титул, Суперкубок, блестяще выигранный благодаря таланту наших игроков, Ханси Флика и тренерского штаба, Деку и спортивного комитета, а также при поддержке всех членов и болельщиков «Барселоны», лучшего клуба в мире!» — сообщил Лапорта в соцсети Х.

Вчера, 11 января, «Барселона» одержала победу в Суперкубке Испании, одолев мадридский «Реал» со счётом 3:2. В этом матче полузащитник каталонцев Рафинья стал автором дубля.

Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал» выигрывал этот турнир 13 раз.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» Лапорта оценил работу главного тренера Флика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android