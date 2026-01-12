Диего Симеоне извинился перед Винисиусом и Пересом за провокации в матче с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне извинился перед нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором и президентом клуба Флорентино Пересом за своё поведение в матче 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

«Я хотел бы извиниться перед господином Флорентино Пересом и господином Винисиусом за произошедшее. Я поступил неправильно, и я признаю, что это было неправильно. Команда, которая побеждает, заслуживает выхода в следующий раунд, они заслужили это. Они были близки к ничьей. «Барселона» — очень хорошая команда, и у них очень хороший стиль игры», — приводит слова Симеоне издание AS.

Во время полуфинала Суперкубка Испании Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала». В финале турнира «Королевский клуб» уступил «Барселоне» (2:3).