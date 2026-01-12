Вратарь «Балтики» Бориско: мнение Талалаева о чемпионстве — не пустые слова

Голкипер «Балтики» Максим Бориско прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Талалаева о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, мы готовы бороться за чемпионство. В интервью Андрей Викторович сказал, что подбирал игроков, которые уже проходили эти стадии, поэтому у нас есть люди, которые к этому готовы. Думаю, это не пустые слова», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которго 40 очков.