Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Балтики» Бориско: мнение Талалаева о чемпионстве — не пустые слова

Вратарь «Балтики» Бориско: мнение Талалаева о чемпионстве — не пустые слова
Комментарии

Голкипер «Балтики» Максим Бориско прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Талалаева о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, мы готовы бороться за чемпионство. В интервью Андрей Викторович сказал, что подбирал игроков, которые уже проходили эти стадии, поэтому у нас есть люди, которые к этому готовы. Думаю, это не пустые слова», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которго 40 очков.

Материалы по теме
Максим Бориско назвал победы над «Спартаком» самыми памятными в первой части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android