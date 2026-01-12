Игорь Дивеев рассказал, под каким номером будет выступать за «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, под каким номером будет играть в команде из Санкт-Петербурга.

— Думаю, все поймут — всю жизнь, с самого детства я играю под 78-м номером, возьму его и здесь.

— 78 — один из автомобильных кодов Санкт-Петербурга. Судьба?

— В каком-то смысле да, потому что я здесь оказался (улыбается), — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

В воскресенье, 11 января, было официально объявлено, что защитник сборной России Игорь Дивеев перешёл из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста две встречи в Кубке России и одна игра в Суперкубке, в которых он отметился забитым мячом и результативной передачей.