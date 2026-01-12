Президент «Барселоны» раскритиковал Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые одержали победу над мадридским клубом со счётом 3:2.

«Меня удивил поступок Мбаппе. И в победе, и в поражении нужно быть великодушным и уважительным. Это спорт, нужно вести себя нормально. Думаю, что когда мы победили, то проявили уважение к сопернику, поэтому я не понимаю, что сделал Мбаппе», — приводит слова Лапорты RAC1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе помешал игрокам «Реала» устроить чемпионский коридор для «Барселоны» после матча.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордом турнира. «Реал» выигрывал этот трофей 13 раз.