Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» раскритиковал Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании

Президент «Барселоны» раскритиковал Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые одержали победу над мадридским клубом со счётом 3:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Меня удивил поступок Мбаппе. И в победе, и в поражении нужно быть великодушным и уважительным. Это спорт, нужно вести себя нормально. Думаю, что когда мы победили, то проявили уважение к сопернику, поэтому я не понимаю, что сделал Мбаппе», — приводит слова Лапорты RAC1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе помешал игрокам «Реала» устроить чемпионский коридор для «Барселоны» после матча.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордом турнира. «Реал» выигрывал этот трофей 13 раз.

Материалы по теме
Мбаппе помешал игрокам «Реала» устроить чемпионский коридор для «Барселоны» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android