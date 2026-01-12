Скидки
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Про-Лиги начнётся в 20:30

Комментарии

Сегодня, 12 января, состоится матч 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды сыграют на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 15-й тур
12 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
После 13 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.

В предыдущем туре «Аль-Хиляль» на своём поле разгромил «Аль-Хазм» со счётом 3:0, а «Аль-Наср» в домашнем матче уступил «Аль-Кадисии» (1:2).

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
