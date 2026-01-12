Вратарь «Балтики» Бориско рассказал, что нужно команде для сохранения успешного результата

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско высказался о подготовке команды к весенней части сезона, а также предположил, что должно помочь команде сохранить прежний уровень.

«В отпуске перезагрузились, всё отлично. Ждём такого же продолжения чемпионата, как мы и начали. Чтобы продолжить в том же духе, нам надо плодотворно пройти сборы, выполнять требования тренера. С давлением мы справляемся, потому что оно было всегда с того момента, как мы забрались на высокие места», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Балтика» ушла на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе новичка РПЛ 35 очков в 18 турах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет пять очков.