Экс-игрок «Зенита» Баранник: Дивеев — центральный защитник европейского класса

Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в клуб из Санкт-Петербурга.

«Только время покажет, насколько правильно было менять Гонду на Дивеева. Для меня ситуация изначально казалась удивительной. Но возможно ужесточение лимита, так что могу понять «Зенит». Лусиано в матчах, где был в порядке, был лучшим нападающим «Зенита». Если он с таким же настроем станет играть за ЦСКА, это весомое усиление.

Если «Зенит» взял Дивеева, то он будет вторым номером, если Нино не уйдёт. Игоря будут ставить. Для меня Дивеев — центральный защитник топ-уровня европейского класса», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В воскресенье, 11 января, было официально объявлено о переходе защитника. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

