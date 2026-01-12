Лапорта выиграл 19 трофеев с «Барселоной», это второй результат среди президентов клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта завоевал 19 трофеев с клубом. В том числе шесть титулов Ла Лиги и Суперкубка Испании, три Кубка Испании, выиграл две Лиги чемпионов, а также по одному Суперкубку УЕФА и клубному чемпионату мира.

Вчера, 11 января, «Барселона» одержала победу в финале Суперкубка Испании, одолев мадридский «Реал» со счётом 3:2. Этот трофей стал 19-м при президенте Лапорте, который занимает этот пост с марта 2021 года. Ранее он руководил клубом с 2003-го по 2010-й.

Таким образом, Лапорта стал вторым президентом по количеству трофеев в истории клуба. Рекорд принадлежит Хосепу Луису Нуньесу, который был президентом «Барселоны» с 1978 по 2000 год и завоевал 27 трофеев.