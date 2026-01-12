Скидки
Лапорта выиграл 19 трофеев с «Барселоной», это второй результат среди президентов клуба

Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта завоевал 19 трофеев с клубом. В том числе шесть титулов Ла Лиги и Суперкубка Испании, три Кубка Испании, выиграл две Лиги чемпионов, а также по одному Суперкубку УЕФА и клубному чемпионату мира.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Вчера, 11 января, «Барселона» одержала победу в финале Суперкубка Испании, одолев мадридский «Реал» со счётом 3:2. Этот трофей стал 19-м при президенте Лапорте, который занимает этот пост с марта 2021 года. Ранее он руководил клубом с 2003-го по 2010-й.

Таким образом, Лапорта стал вторым президентом по количеству трофеев в истории клуба. Рекорд принадлежит Хосепу Луису Нуньесу, который был президентом «Барселоны» с 1978 по 2000 год и завоевал 27 трофеев.

Лапорта: «Барселона» завоевала Суперкубок Испании благодаря игрокам и тренерскому штабу
