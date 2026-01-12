Агент Дивеева ― об уходе из ЦСКА: тяжело находиться в одной и той же среде постоянно

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы новичка «Зенита» Игоря Дивеева, прокомментировал уход защитника из московского ЦСКА. О трансфере было официально объявлено в воскресенье, 11 января. В московский клуб из санкт-петербургского в рамках сделки перебрался форвард Лусиано Гонду.

— Ты сказал про недостаточный уровень мотивации. Почему у Дивеева упала мотивация?

— Поправлю сам себя. Я имею в виду не недостаток мотивации, а говорю скорее о некотором элементе профессионального выгорания у Игоря. Тяжело находиться в одной и той же среде постоянно. Это не застойность, но однообразие. Любой человек, который занимается одним и тем же делом, сталкивается с такой проблемой. На мой взгляд, всё сделано вовремя и правильно. Надеюсь, что дальнейшее развитие событий это только подтвердит, — заявил Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн.