Агент Дивеева резко отреагировал на слухи о хронических проблемах со здоровьем у игрока

Олег Ерёмин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, резко отреагировал на слухи о хронических проблемах со здоровьем у футболиста.

— Многие предполагают, что один из главных факторов, которыми руководствовался ЦСКА при переговорах, ― травматичность Дивеева. Что можешь на это ответить?

— Я сам бывший футболист, поэтому могу сказать, что абсолютно здоровых игроков не бывает. Те травмы, которые были у Игоря за последнее время, достаточно характерны для футбола. Я бы не стал это называть проблемами со здоровьем, это обычная история. На здоровье Дивеев не жалуется — всё хорошо. Журналистам, которые берут на себя ответственность и заявляют, что и Игоря проблемы со здоровьем, я могу просто привет передать. У них, видимо, у всех медицинское образование, они знакомы со всеми диагнозами. В погоне за хайпом они пишут чушь, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В воскресенье, 11 января, было официально объявлено о переходе защитника из ЦСКА в «Зенит». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.