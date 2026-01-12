Скидки
Ильзат Ахметов — о Дивееве в «Зените»: неожиданно, но были и более громкие трансферы

Ильзат Ахметов — о Дивееве в «Зените»: неожиданно, но были и более громкие трансферы


Бывший полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о переходе в санкт-петербургский клуб экс-защитника ЦСКА Игоря Дивеева. О трансфере было официально объявлено в воскресенье, 11 января. В московский клуб из санкт-петербургского в рамках сделки перебрался форвард Лусиано Гонду.

— Новости про Дивеева и «Зенит» — шок?
— Да, неожиданно. Но, опять же, это футбол, спорт, были и более громкие трансферы. А так, я не удивлён, «Зенит», наверное, давно его хотел,, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн.

Новости. Футбол
