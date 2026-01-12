Агент Дивеева рассказал, когда «Зенит» впервые заинтересовался защитником

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы новичка «Зенита» Игоря Дивеева, рассказал, с какого времени сине-бело-голубые следят за центральным защитником. О трансфере экс-игрока ЦСКА было объявлено в воскресенье, 11 января.

«Интерес «Зенита» не стал сюрпризом. Петербуржцы интересуются Игорем уже давно, первые контакты были ещё несколько лет назад – до первого продления контракта с ЦСКА. Сейчас переход состоялся, потому что многие составляющие сложились», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн.