Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильмар Барриос может не продлить контракт с «Зенитом»

Вильмар Барриос может не продлить контракт с «Зенитом»
Комментарии

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, не стал подтверждать, что его клиент продлит контракт с санкт-петербургским клубом. Действующее соглашение с колумбийцем рассчитано до лета 2027 года.

«Ещё рано говорить о продлении контракта, но Вильмар доволен в «Зените», и «Зенит» доволен им. Однако я этим не говорю и не подтверждаю, что будет продление», — сказал Поссо в интервью Metaratings.

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. За опорника сине-бело-голубые заплатили аргентинскому «Бока Хуниорс» € 15 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 20 матчей и одна голевая передача во всех турнирах.

Материалы по теме
Обмен «Зенита» и ЦСКА, сделка «Юве» и «Милана», «МЮ» хочет Палмера. Трансферы и слухи дня
Обмен «Зенита» и ЦСКА, сделка «Юве» и «Милана», «МЮ» хочет Палмера. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android