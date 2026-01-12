Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Росеньор — о матче с «Арсеналом»: это самая важная игра, потому что она следующая

Росеньор — о матче с «Арсеналом»: это самая важная игра, потому что она следующая
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал предстоящий матч с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги. Встреча состоится 14 января.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая тренировка, каждое собрание, каждая игра — это самое важное. Я живу настоящим, поэтому это самая важная игра, потому что она следующая. И я говорю это совершенно серьёзно. Если вы начинаете отдавать приоритет играм или считаете что-то более важным, чем другое, то вы не сосредоточены.

Мне всё равно, предсезонный это матч или нет, я выкладываюсь на полную, и я ожидаю этого от любой команды, с которой работаю. Поэтому меня это успокаивает, потому что я доволен тем, как мы работаем как тренерский штаб и как игроки справляются с поставленными задачами. Я не придаю этому слишком большого значения, просто это следующая игра, и нам нужно победить, именно так я это вижу», — приводит слова Росеньора BBC.

Материалы по теме
Лиам Росеньор прокомментировал победу «Челси» в Кубке Англии над «Чарльтоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android