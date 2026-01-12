Скидки
Фермин Лопес сказал фанатам «Реала» «идти к чёрту» после финала Суперкубка — Marca

Фермин Лопес сказал фанатам «Реала» «идти к чёрту» после финала Суперкубка — Marca
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес обратился к болельщикам «Реала» после победы сине-гранатовых над мадридским клубом в финальном матче Суперкубка Испании (3:2), сообщает Marca.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Камеры трансляции запечатлели полузащитника во время празднования чемпионского титула, когда он обратился к некоторым болельщикам «Реала», находившимся в ближайшем секторе стадиона, со словами: «Получили! Идите к чёрту, идите домой».

Игроки «Барселоны» бурно праздновали победу и вступили в конфликт с болельщиками на трибунах, которые их освистывали.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордом турнира. «Реал» выигрывал этот трофей 13 раз.

Президент «Барселоны» раскритиковал Килиана Мбаппе после финала Суперкубка Испании
