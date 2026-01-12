В «Динамо» сообщили, что Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой

В московском «Динамо» заявили, что футболисты Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут зимние тренировочные сборы в составе второй команды бело-голубых.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнёт подготовку к сезону в составе «Динамо-2» с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с «Динамо-2» начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев.

Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договорённости, достигнутой ещё осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдёт в ОАЭ», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее агент Макарова Алексей Бабырь предположил, что у главного тренера «Динамо» Ролана Гусева есть личная неприязнь к его клиенту. Так он объяснял сокращение игрового времени футболиста. Ульви Бабаев, по данным СМИ, может продолжить карьеру в московском «Спартаке».