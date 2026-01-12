«Манчестер Юнайтед» объявит имя нового главного тренера в течение 48 часов — The Times

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет экс-полузащитник команды Майкл Кэррик. Как сообщает издание The Times, о назначении специалиста будет объявлено в течение ближайших 48 часов. Эту же информацию подтверждает издание Daily Mail.

По информации источника, в данный момент ведутся переговоры о комплектовании тренерского штаба Кэррика в «Манчестер Юнайтед». Англичанин выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год, после чего завершил профессиональную карьеру.

Ранее Кэррик работал в «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, а также руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера после ухода норвежца. Последним местом работы экс-игрока остаётся «Мидлсбро», который он покинул летом 2025 года.