Московское «Динамо» сыграет с клубом Леонида Слуцкого на зимних сборах

Московское «Динамо» сыграет с клубом Леонида Слуцкого на зимних сборах
Комментарии

Московское «Динамо» в рамках подготовки ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги примет участие в международном турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Московскому коллективу предстоит сыграть с китайскими клубами «Чэнду Жунчэн» и «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Матчи между командами запланированы на 23 и 26 января.

После 18 сыгранных встреч чемпионата России московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

В «Динамо» сообщили, что Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой
