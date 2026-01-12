Скидки
Эндрик — о дебютном матче за «Лион»: я очень счастлив. Победа команды — самое главное

Комментарии

Нападающий «Лиона» Эндрик забил решающий гол в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Лиллем», который завершился победой «львов» со счётом 2:1. После встречи 19-летний игрок, перешедший в «Лион» на правах аренды из мадридского «Реала», выразил благодарность своим товарищам по команде и заявил о своём стремлении к большему.

Кубок Франции . 1/16 финала
11 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Морейра – 1'     1:1 Нгой – 28'     1:2 Эндрик – 42'    

«Я очень счастлив. Это был мой первый матч, первый гол. Самое важное — это победа, выход в следующий раунд. Мы знали, что это будет сложный матч. Я благодарю бога за то, что он позволил мне вернуться на поле, играть, улыбаться. Всё идёт очень хорошо, даже лучше, чем я себе представлял. Я немного говорю по-английски, могу общаться и шутить с командой. Разговариваю со всеми, чувствую себя как дома. Я очень счастлив, благодарю персонал и моих товарищей по команде, которые так тепло меня приняли. Я сказал тренеру: я хочу играть, на какой бы позиции я ни играл, и помогать команде всеми возможными способами. Думаю, сегодня я это сделал, и я хочу сделать ещё больше. Я хочу побеждать, голы придут. Но победа команды — это самое главное. Я хочу помогать команде всеми способами», — приводит слова Эндрика RMC Sport.

