Агент Дивеева: один из факторов ухода в «Зенит» ― желание стать чемпионом России

Агент Дивеева: один из факторов ухода в «Зенит» ― желание стать чемпионом России
Олег Ерёмин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, рассказал, что послужило мотивацией для перехода игрока из ЦСКА в клуб из Санкт-Петербурга.

— Какие у Игоря ожидания от «Зенита»?
— Ему интересно ― новая команда. Он же нигде, кроме «Уфы» и ЦСКА, не играл. Новая среда, новые задачи, новые партнёры ― всё это пойдёт ему на пользу.

— Насколько значимым был тот факт, что Игорь пока не стал чемпионом России, а «Зенит» выигрывал РПЛ шесть раз подряд?
— Никто же не гарантирует, что «Зенит» станет чемпионом. Да, это один из вызовов ― Игорю хочется стать чемпионом. Обманывать не буду, этот фактор имел место. Думаю, не найдётся человека, кто скажет, что Дивеев не отдавался ЦСКА. Повторюсь, Игорь провёл в клубе семь лет, и я не думаю, что к нему могут быть хоть какие-то вопросы, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В воскресенье, 11 января, было официально объявлено о переходе защитника. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

