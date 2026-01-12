Агент Дивеева объяснил, почему защитник решил уйти из ЦСКА в «Зенит»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы новичка «Зенита» Игоря Дивеева, объяснил, чем вызвано решение его клиента перебраться из московского ЦСКА в санкт-петербургский клуб. О трансфере было официально объявлено в воскресенье, 11 января.

— Почему этот обмен устроил всех? Можно ли сказать, что инициатива шла от ЦСКА?

— Нет, так я сказать не могу. Просто в процессе переговоров появился вариант с обменом, который и был Игорю предложен. Исторически сложились все составляющие для этой возможности. Какие это составляющие? Редкий футболист проводит в одном клубе столько лет, сколько провёл в ЦСКА Игорь — семь лет. Да, он чувствовал себя в клубе комфортно. Но с точки зрения нового вызова, мотивации хотелось попробовать что-то новое, поработать с новыми задачами. Это нормальная и амбициозная история для любого игрока. По мне, всё объяснимо. Понимаю, что не все болельщики могут это правильно понять и оценить. Но те, кто имеет отношение к профессиональному футболу, всё поймут, — заявил Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн. В обратном направлении из «Зенита» в ЦСКА в рамках сделки проследовал нападающий Лусиано Гонду.