Агент Дивеева раскрыл подробности разговора игрока и Челестини перед трансфером в «Зенит»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы новичка «Зенита» Игоря Дивеева, поделился деталями разговора своего клиента с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини перед переходом в санкт-петербургский клуб. О трансфере было официально объявлено в воскресенье, 11 января.

— Какую роль сыграла позиция Челестини? По нашей информации, он сам был не против ухода Дивеева и выступал за обмен, потому что ему важно было приобрести Гонду.

— У меня сложилось мнение, что Челестини ― мудрый тренер. Фабио понимает, что игрок с недостаточным уровнем мотивации вряд ли сможет принести клубу максимальную пользу. У Игоря и Фабио был разговор. Игрок дал понять, что ему этот вызов интересен, что это предложение интереснее и с точки зрения финансов. При этом не было такого, что Дивеев сказал, что на 100% хочет уйти. Просто Челестини понял, что Игорю хочется что-то поменять. В итоге всё сложилось в конфигурацию, когда ЦСКА получает форварда, которого искал, а Дивеев ― новый вызов. Сделка очень сложная, многоступенчатая. Такие обмены ― редкость. В данном случае всё сложилось гармонично с точки зрения интересов всех сторон, — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн. В обратном направлении из «Зенита» в ЦСКА в рамках сделки проследовал нападающий Лусиано Гонду.