Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Макарова рассказал о поиске новой команды для полузащитника «Динамо»

Агент Макарова рассказал о поиске новой команды для полузащитника «Динамо»
Комментарии

Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника столичного «Динамо» Дениса Макарова, высказался о возможном переходе игрока в другую команду.

«Мы занимаемся поиском команды. Будет хорошее конкретное предложение, будем рассматривать. Мы в диалоге. Сейчас активно общались с китайским клубом. Денис — качественный футболист. В преддверии лимита он боевая единица для любого клуба. Для меня решение «Динамо» не было неожиданностью. Понимали, что могут так сделать», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее клуб заявил, что Денис Макаров начнёт зимние тренировочные сборы в составе второй команды бело-голубых.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Макарова — о ссылке игрока в «Динамо-2»: Гусев показал себя, это личная неприязнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android