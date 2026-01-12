Агент Макарова рассказал о поиске новой команды для полузащитника «Динамо»

Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника столичного «Динамо» Дениса Макарова, высказался о возможном переходе игрока в другую команду.

«Мы занимаемся поиском команды. Будет хорошее конкретное предложение, будем рассматривать. Мы в диалоге. Сейчас активно общались с китайским клубом. Денис — качественный футболист. В преддверии лимита он боевая единица для любого клуба. Для меня решение «Динамо» не было неожиданностью. Понимали, что могут так сделать», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее клуб заявил, что Денис Макаров начнёт зимние тренировочные сборы в составе второй команды бело-голубых.