Агент Макарова — о ссылке игрока в «Динамо-2»: Гусев показал себя, это личная неприязнь

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Динамо» Дениса Макарова, высказался о переводе своего клиента во вторую команду бело-голубых. Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что Макаров вместе с одноклубником Ульви Бабаевым начнут подготовку к сезону с Динамо-2».

«Три дня назад я говорил с Денисом. Говорил, что клуб может так сделать — и оказался прав. Это никакая не новость, всё понятно. Гусев очередной раз показал себя. Денис оказался прав, когда говорил в тот раз. Я поддержал его — у Дениса тогда накипело.

Не может быть такого, что приходит тренер и не даёт сыграть ни минуты. Хотя при других тренерах Денис играл и показывал качественный футбол. Тут чисто личная неприязнь. Я уверен, что я прав. Но это футбол, ничего удивительного», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.