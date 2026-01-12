Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Макарова — о ссылке игрока в «Динамо-2»: Гусев показал себя, это личная неприязнь

Агент Макарова — о ссылке игрока в «Динамо-2»: Гусев показал себя, это личная неприязнь
Комментарии

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Динамо» Дениса Макарова, высказался о переводе своего клиента во вторую команду бело-голубых. Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что Макаров вместе с одноклубником Ульви Бабаевым начнут подготовку к сезону с Динамо-2».

«Три дня назад я говорил с Денисом. Говорил, что клуб может так сделать — и оказался прав. Это никакая не новость, всё понятно. Гусев очередной раз показал себя. Денис оказался прав, когда говорил в тот раз. Я поддержал его — у Дениса тогда накипело.

Не может быть такого, что приходит тренер и не даёт сыграть ни минуты. Хотя при других тренерах Денис играл и показывал качественный футбол. Тут чисто личная неприязнь. Я уверен, что я прав. Но это футбол, ничего удивительного», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
В «Динамо» сообщили, что Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android