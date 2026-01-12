«Локомотив» возобновил переговоры по переходу Дмитрия Баринова в ЦСКА

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что железнодорожники возобновили переговоры с ЦСКА о переходе полузащитника Дмитрия Баринова.

«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды «Локомотив» ПФК ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации «Локомотив» возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — приводит слова Ульянова официальный телеграм-канал клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и четырьмя результативными передачами.