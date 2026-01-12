Скидки
Врач «Локомотива» высказался о состоянии игроков по итогам медобследования

Врач «Локомотива» высказался о состоянии игроков по итогам медобследования
Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии игроков после отпуска и подвёл итоги медицинского обследования перед началом зимних тренировочных сборов.

«Команда подошла к медобследованию в хорошем функциональном и психоэмоциональном состоянии. Ребята вышли из отпуска спустя месяц после окончания [первой части] чемпионата. Видно, что все ребята делали в отпуске индивидуальные программы, которые были выданы им тренером по физподготовке.

Поэтому в процессе тестирования, функциональных, силовых лабораторных обследований не возникло никаких проблем. Все ребята допущены в полном объёме к прохождению учебно-тренировочных сборов. С завтрашнего дня приступят к полноценным тренировкам», — заявил Калюжный в интервью клубной пресс-службе в телеграм-канале «Локомотива».

