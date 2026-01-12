ЦСКА и «Локомотив» согласовали трансфер Баринова

Московские ЦСКА и «Локомотив» договорились о трансфере капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Контракт полузащитника с клубом подходит к концу летом 2026 года. Ранее стало известно, что армейцы сделали новое предложение по игроку сборной России, а красно-зелёные не взяли Баринова на тренировочный сбор с командой из-за переговоров с ЦСКА.

Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах. На его счету три гола и шесть результативных передач.