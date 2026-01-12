«Сочи» расторг трудовое соглашение с голкипером Иваном Ломаевым

«Сочи» расторг трудовое соглашение с 26-летним голкипером Иваном Ломаевым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте команды.

Ломаев стал игроком «Сочи» в сентябре прошлого года. В первой части сезона-2025/2026 сыграл за нашу команду три матча во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей.

Ранее футболист выступал за «Чертаново» и «Крылья Советов», а также за молодёжную и юношескую сборные России.

После 18 сыгранных встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.