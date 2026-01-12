Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» расторг трудовое соглашение с голкипером Иваном Ломаевым

«Сочи» расторг трудовое соглашение с голкипером Иваном Ломаевым
Комментарии

«Сочи» расторг трудовое соглашение с 26-летним голкипером Иваном Ломаевым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте команды.

Ломаев стал игроком «Сочи» в сентябре прошлого года. В первой части сезона-2025/2026 сыграл за нашу команду три матча во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей.

Ранее футболист выступал за «Чертаново» и «Крылья Советов», а также за молодёжную и юношескую сборные России.

После 18 сыгранных встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Локо» Салтыкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android