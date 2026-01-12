Скидки
«Астон Вилла» объявила о переходе нападающего Брайана Маджо из французского «Метца»

Английская «Астон Вилла» официально подтвердила приобретение нападающего французского «Метца» Брайана Маджо. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте клуба.

17-летний футболист перешёл в стан бирмингемцев на условиях полноценного трансфера. По имеющимся данным, сумма компенсации за переход игрока составила € 12 млн. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение.

Данный трансфер стал первой значимой вехой в профессиональной карьере форварда, который является воспитанником академии французского коллектива. В текущем розыгрыше чемпионата Маджо успел провести пять матчей за основной состав «Метца». В этих встречах новичок бирмингемцев не отметился забитыми мячами или результативными передачами. Срок действия предыдущего контракта нападающего с прежней командой был рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

