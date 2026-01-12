ЦСКА подписал трёхлетний контракт с нападающим Лукьяновым

15-летний нападающий Ратмир Лукьянов подписал контракт с ЦСКА. О заключении сделки официально сообщает пресс-служба армейцев. Контракт с форвардом будет рассчитан на три года.

«Ратмир перешёл в нашу академию из «Чайки» в начале прошлого сезона и сразу начал приносить пользу: 13 голов и три ассиста в ЮФЛ-3. Также он регулярно привлекается в юношескую сборную России. Поздравляем с первым профессиональным контрактом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале академии ПФК ЦСКА.

Всего на счету Лукьянова два матча в составе сборной России U15 и три игры за национальную команду до 16 лет, за которую он забил один гол.