Форвард «Пари НН» Русланбек Джиянов подписал контракт с «Навбахором»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщил о переходе нападающего Русланбека Джиянова в «Навбахор». Сделка была оформлена на условиях полноценного трансфера.

В рамках соглашения клуб из Нижнего Новгорода сохраняет право на проценты от будущей продажи игрока. Кроме того, «Пари НН» получит бонусы в случае достижения «Навбахором» определённых турнирных результатов.

Русланбек Джиянов присоединился к «Пари НН» в зимнее трансферное окно 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. В предыдущие сезоны нападающий также выступал на правах аренды за «Олимпик» и «Навбахор». Transfermarkt оценивает игрока в € 750 тыс.