Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Пари НН» Русланбек Джиянов подписал контракт с «Навбахором»

Форвард «Пари НН» Русланбек Джиянов подписал контракт с «Навбахором»
Комментарии

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщил о переходе нападающего Русланбека Джиянова в «Навбахор». Сделка была оформлена на условиях полноценного трансфера.

В рамках соглашения клуб из Нижнего Новгорода сохраняет право на проценты от будущей продажи игрока. Кроме того, «Пари НН» получит бонусы в случае достижения «Навбахором» определённых турнирных результатов.

Русланбек Джиянов присоединился к «Пари НН» в зимнее трансферное окно 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. В предыдущие сезоны нападающий также выступал на правах аренды за «Олимпик» и «Навбахор». Transfermarkt оценивает игрока в € 750 тыс.

Материалы по теме
Форвард «Краснодара» Кокшаров проходит медосмотр с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android