Стало известно, под каким номером будет выступать Баринов в ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Баринов будет выступать в ЦСКА под шестым номером. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что армейцы договорились с «Локомотивом» о трансфере футболиста, контракт которого подходит к концу летом 2026 года. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах. На его счету три гола и шесть результативных передач.

До Баринова под шестым номером в ЦСКА выступали такие игроки, как Алексей Березуцкий, Вячеслав Даев и Олег Корнаухов. Последним футболистом армейцев с шестым номером на спине был полузащитник Максим Мухин (2021/2022-2024/2025).