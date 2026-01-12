Скидки
Станислав Черчесов высказался о новичках «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о новичках грозненского клуба: нападающем Галымжане Кенжебеке, полузащитнике Сергее Пряхине и защитнике Клисмане Цаке.

«Они в разных состояниях. Кенжебек последний матч проводил в ноябре, но он полноценно с нами работает. Нам нужно выводить игровые формы новичков в общий знаменатель. Мы наблюдали за нашими новичками давно: Галымжан дебютировал в сборной Казахстана именно при мне и за те полтора года спрогрессировал, Пряхин на наших глазах возрос из Первой лиги, Цаке молод для центрального защитника и стучится в сборную Албании, которая может квалифицироваться на ЧМ-2026», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

