«Реал» не планирует новых приобретений в зимнее трансферное окно — источник

Планы мадридского «Реала» на зимнее трансферное окно остаются неизменными. Клуб не собирается совершать новых приобретений в этот период. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана в соцсети Х.

По данным источника, руководство клуба считает, что команда обладает достаточным количеством талантливых игроков, чтобы успешно конкурировать в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании до конца сезона. Тем не менее тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил желание усилить состав несколькими новыми игроками.

Напомним, 11 января «Барселона» одержала победу в Суперкубке Испании, обыграв мадридский «Реал» со счётом 3:2.